ВЦИОМ: У трех процентов россиян нет мобильного телефона. 15 лет назад они были только у пяти процентов населения

Согласно опросу ВЦИОМа, у 3% взрослых россиян нет мобильного телефона, сообщает «Ведомости». 15 лет назад мобильники были только у 5% населения, напоминают социологи.

В другие регионы время от времени звонят 48% владельцев телефонов. Из путешествовавших по России в последние годы респондентов домой звонили 92%, а 25% за поездку совершали больше 20 звонков. Из путешествовавших 47% звонят в другой регион, не учитывая роуминг, 27% заблаговременно меняют тариф или подключают дополнительные услуги, 18% используют интернет-телефонию, 17% стараются обходиться sms.

79% владельцев сотовых телефонов считают несправедливой плату за роуминг.