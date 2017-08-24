Ученые нашли свидетельства обитаемости Марса в прошлом

Канадские и американские ученые обнаружили признаки возможного наличия жизни на древнем Марсе, сообщает Lenta.ru. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Geophysical Research: Planets, кратко о нем сообщает Американское геофизическое общество.

На существование в прошлом пригодных условий для жизни указывает, по мнению специалистов, повышенное содержание в некоторых районах Красной планеты цинка и германия. Данные химические элементы являются признаком высокой гидротермальной активности, существовавшей в древности на Красной планете.

Концентрации цинка и германия в осадочных породах в районе кратера Гейла в десять-сто раз превышают аналогичные показатели для остальной части марсианской поверхности.

Экстремальные гидротермальные источники на Земле, также богатые цинком и германием, являются местообитанием примитивных организмов. Вероятно, по мнению авторов, аналогичные существа могли обитать на Красной планете в прошлом, а их следы, возможно, когда-либо удастся найти.