Финансировать «цифровую экономику» в России будет ВЭБ

Финансирование высокотехнологичных проектов в рамках программы «Цифровая экономика» будет осуществляться через Внешэкономбанк. Об этом сообщает РБК по итогам совещания о реализации программы «Цифровая экономика», опубликованном на сайте правительства 24 августа 2017 года.

«Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минфину России (А.Г.Силуанову), Минкомсвязи России (Н.А.Никифорову) совместно с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» <...> разработать предложения по объемам и механизмам финансирования Внешэкономбанком высокотехнологичных и инновационных проектов, реализуемых в том числе в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации», и обеспечить рассмотрение указанных предложений на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка», — говорится в документе.

Во вступительном слове на совещании премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что речь идет не только о финансировании программы, но и об устранении административных барьеров для ее реализации.

«Чтобы бизнес приходил в «цифру», надо подумать, какую финансовую поддержку ему оказать, налоговые режимы создать, административные барьеры устранить. Законодательство не должно сковывать предпринимательскую деятельность и научную мысль. Оно должно адаптироваться, и здесь пределы его расширения достаточно серьезные. Они ограничиваются лишь прямым нарушением закона или вопросами, связанными с национальной безопасностью», — заявил он тогда.

Для реализации программы планируется создать также некоммерческую организацию, в состав которой войдут «Яндекс», Mail.Ru Group, Rambler & Co, «Ростех», «Росатом», Сбербанк, «Ростелеком», фонд «Сколково» и Агентство стратегических инициатив, заявлял Медведев. НКО будет формировать запросы от бизнеса, проводить мониторинг программы «Цифровая экономика», оценивать эффективность реализации программы, а также станет совещательным органом управления, определяющим стратегические и технические вопросы.