В министерстве культуры прошли допросы по делу Кирилла Серебренникова

Сотрудников министерства культуры вызывали на допросы по делу «Седьмой студии», одним из фигурантов которого является режиссер Кирилл Серебренникова, передает «Медуза».

«Вызвали коллег из профильного департамента [департамент государственной поддержки искусства и народного творчества]», — сообщил министр культуры Владимир Мединский, не став называть имена допрошенных сотрудников.

Следователи, по словам Мединского, спрашивали сотрудников Минкультуры, их ли подписи стоят под тем или иным документом, связанным с делом «Седьмой студии».

При этом глава Минкультуры подчеркнул, что бюджетные средства выделялись «Седьмой студии» при предыдущем руководителе департамента государственной поддержки искусства и народного творчества — Софье Апфельбаум.

«Сейчас никаких вопросов у следственных органов к Минкультуры нет», — заявил он.

Ранее Мединский, комментируя задержание Серебренникова, назвал произошедшее «прискорбной ситуацией», добавив, что уверен в том, что дело «Седьмой студии» не носит заказной характер. Почти теми же словами прокомментировал арест режиссера и замминистра культуры Александр Журавский.