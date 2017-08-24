Четыре спортсмена из Югры выступят на первенстве мира по пауэрлифтингу. В американском городе Орландо (штат Флорида) стартовали первенство мира среди юношей и девушек до 18 лет и 3 первенство мира среди юниоров до 23 лет.

В состав сборной России вошли атлеты из Советского и Когалыма: Иван Куликовский, Александр Григорьев, Георгий Клименко и Илья Мишин - победители и призеры в жиме лежа и троеборья на многих международных и всероссийских стартов. Состязания продлятся до 7 сентября.