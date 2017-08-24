С начала эпидемиологического сезона в Сургуте зафиксировано 11 случаев менингита

В Сургуте прошел брифинг по профилактике энтеровирусных инфекций. На вопросы журналистов ответила заведующий инфекционным отделением №1 Сургутской окружной клинической больницы Ольга Козловская.

По ее словам, в этом году больше всего обращений с подозрениями на данную группу заболеваний пришлось на июль-август. В инфекционные отделения Сургутской окружной клинической больницы с начала сезона обратились около 70 человек. В настоящее время на лечении здесь находятся 18 пациентов. Из них 11 с менингитами энтеровирусной этиологии. В основном это дети до 3 лет.

Спикер заверила, что ребята получают полный спектр обследований и проходят лечение согласно стандартам оказания медицинской помощи. Для качественного и эффективного лечения в больнице есть все необходимое. Врачи, средний и младший медицинский персонал готовы оказать высококвалифицированную медицинскую помощь пациентам в любое время суток.

Практика показывает, что всплеск заболеваемости может быть зафиксирован и в начале сентября. Часто сургутяне, возвращаясь из южных районов России и теплых стран, привозят с собой различные инфекции, в том числе и энтеровирусные.