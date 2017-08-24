На территории Ван-Еганского месторождения не зафиксировано загрязнения воздуха

На территории Ван-Еганского лицензионного участка специалистами Нижневартовского отдела ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» 21 и 22 августа отобраны пробы атмосферного воздуха.
По результатам исследования загрязнения атмосферного воздуха в контрольных пробах в сравнении с нормативами предельно допустимых концентраций не зафиксировано.
Напомним, мониторинг загрязнения атмосферного воздуха и природных ресурсов в районе аварии на скважине 1825 кустовой площадки №50 Ван-Еганского месторождения проводится Службой по контролю и надзору в сфере окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой.
Чему учиться сегодня, чтобы преуспеть завтра? Гендиректор центра Lingua Раиса Журавлева // ONLINE 25 августа в 15.00