Все котельные Сургута готовы к отопительному сезону

Городские котельные в состоянии подать тепло в дома сургутян в любой момент. Их готовность к осенне-зимнему периоду специалисты оценивают как стопроцентную.

Как сообщила начальник управления инженерной инфраструктурой департамента городского хозяйства администрации муниципалитета Ирина Лазарева, в настоящее время в городе на стадии завершения и работы по обновлению сетей тепловодоснабжения. В администрации города отмечают, что в настоящее время работы по ремонту и реконструкции инженерных сетей выполнены на 99%.

"Один процент приходится на те работы, которые будут завершены к 1 сентября. Кое-где у нас не до конца засыпаны траншеи, где-то необходимо решить вопросы благоустройства, но все это мы завершим в течение недели. Нет никаких сомнений в том, что это будет сделано", - заверила Ирина Лазарева.