​«Левада-Центр» выяснил отношение граждан к российским чиновникам. Деятельность Путина одобряет 83 процента граждан

«Левада-Центр» провел опрос, в ходе которого выяснил, что деятельность Владимира Путина на посту президента одобряет 83 процента граждан, недовольны его работой лишь 15 процентов, сообщает «Интерфакс».

Работой Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России удовлетворены 48 процентов, недовольны – 51 процент. Работу Госдумы одобряют 42 процента респондентов, не одобряют 57 процента.

Респондентов также попросили назвать пять политиков которым они более всего доверяют. Первое место по прежнему занимает Путин ему доверяют 58 процентов граждан. Второе место – глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (30 процентов), на третьем – министр иностранных дел России Сергей Лавров (28 процентов против 21 процента месяц назад).

Не доверяют никому из российских политиков 14% респондентов, а 11% заявили, что не интересуются политикой.

Стоит отметить, что более половины россиян (57 процентов) считают, что дела в стране в целом идут в правильном направлении – это самый высокий показатель с начала года.