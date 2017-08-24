США выделили $1.8 млрд на разработку крылатой ракеты способной нести ядерный заряд

США потратят $1,8 млрд на разработку крылатых ракет. Для этого они заключили контракты с компаниями Lockheed Martin и Raytheon, каждая из компаний получит по $900 млн, сообщает «Интерфакс».

На теоретическую разработку выделено 4,5 года, после чего будет выбран подрядчик, который изготовит тысячу таких ракет. Стоит отметить, что не все они будут оснащены ядерным оружием. Всего на проект планируется потратить $10 миллиардов.

«Это оружие модернизирует воздушное подразделение нашей ядерной триады», – сказала глава ВВС США Хизер Уилсон.

Справочно: Крылатая ракета — беспилотный летательный аппарат однократного запуска, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.