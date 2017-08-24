США в очередной раз заявляют, что хотят улучшений отношений с Россией

Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что США хотят улучшений отношений с Россией и ищут области сотрудничества между двумя странами, сообщает «ТАСС».

«С начала работы нынешней администрации мы заявляли о низком уровне доверия между Соединенными Штатами и Россией. Мы не хотим этого. Мы без сомнения хотели бы улучшить отношения с их правительством. Мы продолжаем пытаться найти области взаимовыгодного сотрудничества с ними», – отметила она, комментируя слова журналиста о якобы идущей между Москвой и Вашингтоном холодной войне.

Главным примером стали переговоры о режиме перемирия на юго-западе Сирии.

«Мы продолжаем работать над поиском областей, представляющих взаимный интерес, в которых мы могли бы работать вместе. Но мы считаем прискорбным то, что происходит с нашим посольством в Москве», – сказала она, коснувшись сокращения американского дипперсонала в России.

Стоит отметить, что ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что между Москвой и Вашингтоном нет холодной войны «по причине того, что нет оснований для холодной войны в ее том старом смысле, а именно противостояния систем, идеологий, борьбы за торжество идей».