СМИ: у КНДР может появится новая баллистическая ракета для подводных лодок «Пуккынсон-3»

По данным СМИ, КНДР в настоящее время может вести разработку новой баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), сообщает «ТАСС» со ссылкой на японское общественное телевидение NHK.

Предположение было выдвинуто телеканалом на основе фотографий, которые были сделаны во время посещения лидером КНДР Ким Чен Ыном НИИ химических материалов при национальной Академии военных наук, и опубликованных агентством ЦТАК.

Согласно данным, на одной из фотографий была видна схема разработки вооружения, на которой большими буквами написано «Пуккынсон-3» («Полярная звезда») – такое название носят северокорейские БРПЛ.

Стоит отметить, что ранее КНДР уже проводила испытания «Пуккынсон-1» и «Пуккынсон-2».