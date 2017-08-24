Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков отменил запланированные в России концерты

Федор Чистяков (лидер группы «Ноль») заявил об отмене российских концертов, сообщает «Meduza».

Главной причиной отмены российских концертов стало ограничение деятельности американских консульств в России, которое ставит «под очень большой вопрос» получение им визы для возвращения в США. Второй причиной он назвал задержание режиссера Кирилла Серебренникова.

«В конце концов, я элементарно опасаюсь. Я нахожусь в категории риска», — заявил музыкант.

Музыкант был «полон решимости» поехать ради поклонников до последних событий. «Но вот произошли события, которые окончательно ломают все», — написал он.

Напомним, что Федор Чистяков лидер группы «Ноль» заявил, что не вернется в Россию из-за запрета Свидетелей Иеговы.