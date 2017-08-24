МЧС отправили 750 тонн гуманитарных грузов в Донецкую и Луганскую области

МЧС отправили 68-ю гуманитарную колонну в Донбасс, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ведомство МЧС России.

Таким образом в Донецкую и Луганскую области будет доставлено около 750 тонн гуманитарных грузов, в том числе детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, учебную литературу для подготовки к новому учебному году, информирует МЧС.

Стоит отметить, что все грузовики выехали из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области, а по дороге колонна разделится на две части: грузовики пересекут границу через пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».