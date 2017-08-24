Все первоклассники Югры получат по книге в подарок от губернатора

Глава региона Наталья Комарова подготовила для всех югорских детей, которые впервые сядут за школьные парты 1 сентября, подарок - учебное пособие «Край, в котором я живу. Моя Югра». Книга рассказывает о культуре и традициях коренных малочисленных народов Севера, природе Югры - ее растительном и животном мире, бережном отношении человека к окружающей среде.

Каждая тема дополнена загадками, мини-тестами, мастер-классами с пошаговыми инструкциями. Например, как изготовить своими руками интересную поделку, которая сможет стать хорошим подарком, украсить школу или письменный стол. В пособии также приводятся правила безопасного поведения на природе.

В новом учебном году школьный звонок впервые прозвенит для почти 24 тыс. югорских детей. В Сургуте в первые классы отправятся около 5,5 тыс. детей. Ряды учеников крупнейшего города Югры станут на 2000 человек больше, чем год назад. Всего в школах города будут обучаться почти 47 тыс. человек.

Большинство образовательных учреждений региона готовы к новому учебному году. Из 722 организаций две школы и один детский сад находятся на капитальном ремонте. В том числе сургутская школа №13 и детский сад «Капелька».

Доля всех югорских школьников, занимающихся в одну смену, составляет 79,2%. Остальные - в две смены. Для перевода всех детей на обучение в одну смену, по данным правительства региона, до 2025 года необходимо создать в Югре более 138 тыс. учебных мест.