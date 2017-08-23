ХК "Югра" переманил опытного форварда из омского "Авангарда"

ХК «Югра» заключил контракт с 32-летним нападающим Максимом Пестушко, сообщает пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне форвард защищал цвета омского «Авангарда», за который провел 59 матчей в регулярном чемпионате, набрав 28 очков (12+16), и 12 матчей в плей-офф, отличившись двумя результативными передачами. Всего на уровне КХЛ Пестушко сыграл 499 матчей за «Нефтехимик», московское «Динамо» и «Аванград».
Контракт с Пестушко рассчитан на один сезон. Игрок будет выступать по 85 номером.
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