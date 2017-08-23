Глава администрации Сургута сам проверит котельные города // ФОТО

Глава администрации Сургута Вадим Шувалов заявил, что лично проверит котельные города к началу отопительного сезона. Об это он рассказал на своей страничке "Вконтакте".

"К 10 сентября в городе проверим готовность всех 20 муниципальных котельных к новому отопительному сезону. Сегодня с Николаем Кривцовым выезжали на инспекцию двух из них. Проверил и ход работ, и подготовку персонала", - написал он.

Глава напомнил, что отопительный сезон начнется когда на протяжении пяти суток температура не будет подниматься выше 8 градусов. "Но в случае резкого снижения температуры подать тепло в детские сады, школы и больницы будем готовы уже с этой недели", - пообещал Шувалов.