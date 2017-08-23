"Все бегут". На "Кроссе нации-2017" ожидают 11 тыс. югорчан

В округе началась регистрация на «Кросс нации — 2017», который пройдет в населенных пунктах Югры 16 сентября.

В этом году принять участие в спортивном празднике планируют 17 муниципальных образований Югры. К проведению Всероссийского дня бега уже сейчас готовятся в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нягани, Нефтеюганске, Лангепасе, Югорске, Покачах, Мегионе, Урае, Радужном, Кондинском, Белоярском, Березовском, Советском, Нефтеюганском, Нижневартовском и Октябрьском районах.

Ханты-Мансийский автономный округ примет участие во всероссийском празднике спорта уже в девятый раз. Организаторы планируют, что в этом году на старт выйдут более 11 000 югорчан.

Напомним, «Кроссс нации» — самое масштабное спортивное мероприятие на территории России. Принять участие в нем могут жители всех возрастов и уровней спортивной подготовки.