Шойгу заявил об окончании гражданской войны в Сирии. Но "брать шинель, идти домой" рано

Гражданская война в Сирии фактически закончилась, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим ливанским коллегой Якубом Ас-Саррафом в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017", пишут "РИА Новости".

По его словам, кровопролитие между сирийцами удалось остановить благодаря введению зон деэскалации и отделению умеренной оппозиции от террористов.

"В Сирии нам удалось, отделив умеренную оппозицию от террористов, создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну", - сказал Шойгу и добавил, что это также позволило сосредоточить основные силы не на борьбе оппозиции с властью внутри страны, а на общей борьбе с международным терроризмом, дополняет "Российская газета".

Так, в Сирии в настоящее время при поддержке российских военных продолжается активная фаза уничтожения террористических банд, отказавшихся покинуть территорию Сирии. При этом Шойгу отметил, что российские военные наблюдают за успехами Ливана на северо-востоке страны в борьбе с запрещенными в РФ террористическими группировками "Джебхат ан-Нусрой" и "Исламским государством" и другими организациями, примкнувшими к ним.

"Сегодня наиболее актуально наше сотрудничество, так как ваша страна находится в зоне возможной нестабильности или расширения нестабильности в этом регионе, которая уже задела и Ирак, и Сирию", - сказал Шойгу, особо отметив, что ливанская армия в минувший вторник приступила к третьему этапу операции под кодовым названием "Рассвет", целью которой является очистка граничащей с Сирией местности на северо-востоке страны от банд террористов.