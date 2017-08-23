1 сентября в школы Югры придут около 24 тыс. "первоклашек"

В 2017-2018 учебном году за парты сядут 211 554 учеников, в том числе впервые - 23 916 детей. По сравнению с 2016-2017 учебным годом количество обучающихся возрастет на 4,4 %.

Численность детей, которые будут учиться в первую смену, по итогам 2016 года составило 159 740 человека (79,5 % от общего числа обучающихся). Численность детей, обучающихся во вторую смену по итогам 2016 года составило 41 086 человека (20,5 % от общего числа обучающихся). В сравнении с прошлым учебным годом их количество снизилось на 4,5 %.

В новом учебном году утром в школу будут ходить все ученики в Белоярском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском и Кондинском районах, в городах Лангепас, Покачи.