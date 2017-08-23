26 августа в Нефтеюганске пройдет турнир по Dota2

26 августа в Нефтеюганске пройдет киберспортивный турнир по Dota2. Мероприятие состоится на площадке детских технопарков "Кванториум", сообщает "Уральский меридиан"
Организаторы ограничат количеств участников восемью смешанными командами. А вот зрителей может быть неограниченное число — для них выделится специальная фан-зона. Судиться всё будет по олимпийской системе (single elimination).
Участвовать с киберсостязаниях могут все желающие югорчане старше 18 лет, бесплатно.
Чему учиться сегодня, чтобы преуспеть завтра? Гендиректор центра Lingua Раиса Журавлева // ONLINE 25 августа в 15.00