На территории завода ГАЗ мужчина напал на знакомую и других работинков

Утром, 23 августа в Нижнем Новгороде на заводе Газ мужчина с ножом напал на знакомую и других работников завода, сообщаеи «Lenta.tu» по данным представителя следственного комитета Светланы Петренко.

По словам Петренко, причиной убийства стала ревность. «Примерно в 06:20 в среду мужчина нанес смертельное ножевое ранение своей знакомой — лаборантке предприятия. Затем он убил еще двух случайных свидетелей преступления», — пояснила она.

Стоит отметить, что при задержании мужчина оказал сопротивление и был ранен, он получил необходимую медпомощь.

В компании сообщили, что он напал на женщину по личным мотивам, не связанным с работой, а «остальные сотрудники пострадали при попытке остановить нападение». Однако ещё есть версия, что конфликт произошел из-за того, что мужчине сообщили об увольнении.