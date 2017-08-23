​Кирилла Серебренников отправлен под домашний арест до 19 октября

Кирилла Серебренников будет сидеть под домашним арестом до 19 октября. Такое решение вынес Басманный суд Москвы.

Как передает с места событий корреспонент «Медузы», художественному руководителю «Гоголь-центра»запретили переписку, телефонные переговоры, встречи и выход на улицу без разрешения следователя. При этом защита просила разрешить ему ходить на работу.

Такую меру пресечения для режиссера запросило следствие. Оно указало, что у режиссера есть вид на жительство в Латвии и недвижимость за границей. По мнению представителей СК, Серебренников на свободе может воздействовать на свидетелей и уничтожить улики. Следователь утверждает, что фигурант дела Екатерина Воронова ранее уничтожила часть доказательств.

Сам худрук «Гоголь-центра» напомнил, что у него отобрали загранпаспорт, и заверил, что готов сотрудничать со следствием, но домашний арест помешает ему работать. Напомним, режиссера задержали в Санкт-Петербуге, где он снимал фильм о Викторе Цое "Лето".

Защита попросила освободить его под залог в 68 миллионов рублей. Глава издательского дома «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, сестра миллиардера Михаила Прохорова, обязалась внести любой залог.

Поддержать Серебренникова пришли около 500 человек. В суде за Серебренникова поручились более 30 человек, включая генерального директора Большого театра Владимира Урина, режиссеров Федора Бондарчука и Алексея Германа, телеведущих Ивана Урганта и Андрея Малахова, певца Филиппа Киркорова, писательницу Людмилу Улицкую.

По версии следствия, Серебренников организовал хищение 68 миллионов рублей, выделенных его компании «Седьмая студия» на проект «Платформа». Деньги позднее обналичили через фирмы-однодневки, утверждает СК.