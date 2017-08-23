Шаг назад. В Тюмени предлагают увеличить время продажи пива

В Тюменской области могут разрешить продажу пива до 23 часов, с такой инициативой выступил Союз пивной индустрии Тюменской области.

По словам представителя союза Евгения Бондарева, существующее ограничение (сейчас пиво и алкоголь запрещено продавать после 21 часа) расширяет теневой сектор пивного бизнеса, доставляет неудобства гражданам, а самое главное – по сути не работает. Часть бизнесменов соблюдают требования закона, но многие продолжают из-под полы торговать до 23 часов.

«Пивная продукция приравнена к алкогольной, но при этом имеет некоторые особенности. В частности, сегодня ее производством могут заниматься индивидуальные предприниматели, при этом не лицензируя розничную деятельность, – отметил он. – Другой момент — когда невозможно продавать легальную продукцию, появляются ее суррогаты: вы знаете нашумевшие истории с боярышником, техническими средствами».

Известный противник алкоголя, депутат Тюменской городской думы Роман Чуйко также признал, что по сути введение жёсткого ограничения по продаже пива до 21 часа доставляет больше проблем, чем приносит пользы. При этом Роман Чуйко отметил, что «среднее» по России время ограничения – 22 часа, и не исключил возможности, что надо сместить время продажи алкоголя именно до 22 часов.

Напомним, алкоголь в регионе было разрешено продавать до 23 часов. Но в 2015 году законодатели решили перенести запрет на 21.00.