​Сбербанк и Росреестр расширили возможности электронной регистрации сделок

Сбербанк и Росреестр расширяют возможности использования сервиса «Электронная регистрация сделки». Теперь услуга электронной регистрации доступна не только покупателям квартир в новостройках, но и в отношении сделок по переуступке прав требования по договорам долевого участия от юридических лиц (инвесторов) физическим лицам.

«Около трех тысяч объектов жилой недвижимости на территории Западной Сибири реализуются по договору переуступки прав требования. Ежемесячно по данной схеме в Сбербанке совершаются 20% сделок на первичном рынке. Теперь регистрировать такие сделки можно электронно. В этом случае для клиентов Сбербанка, оформивших ипотеку, процентная ставка будет ниже на 0,1%. Воспользоваться сервисом могут и те, кто приобретает недвижимость без использования заемных средств», – отметил заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Арсений Белоглазов.

«О востребованности услуг в электронном виде свидетельствует статистика, – отметил руководитель Росреестра по Тюменской области Владимир Кораблёв. – Рост количества обращений за получением услуг Росреестра в электронном виде обусловлен рядом преимуществ, в том числе – экономией времени и исключением влияния человеческого фактора».

Направить на регистрацию договор долевого участия можно без посещения Росреестра или МФЦ. Все документы в электронном виде направляют в регистрирующий орган сотрудники банка или представители партнеров-застройщиков. Зарегистрированные документы участники сделки получают на электронную почту через 5-7 дней.

Сервис «Электронная регистрация» разработан ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (входит в группу компаний Сбербанка). Компания предоставляет комплексную помощь в вопросах приобретения недвижимости на всех этапах сделки – от заявки на ипотечный кредит до регистрации права собственности.