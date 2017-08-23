Новые ограничения для пресечения границы Украины могут быть введены ещё до 1 сентября

Правительство Украины разрабатывает постановление, согласно которому вместо визового режима, будут введены другие ограничения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Коммерсант»

Таким образом, для пересечения границы понадобиться биометрический паспорт и заранее заполненная анкета на сайте МИД Украины. Причём заполнить её можно будет только на украинском либо английском языке.

«В анкете гражданин России должен будет указать данные о себе, в том числе профессию и место работы, а также точную цель поездки и населенные пункты, которые он планирует посетить. В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц – за исключением таких экстренных случаев, как, например, болезнь или смерть родственника»,– сообщил собеседник издания.

Также в постановление сказано, что новый порядок въезда в страну для граждан России правительство Украины примет в ближайшее врем, возможно, ещё до 1 сентября.

«Главная причина, почему Киев не стал вводить визовый режим,— опасения за украинских граждан, оставшихся в Крыму», – объяснил «Ъ» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.