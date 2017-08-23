В Сургуте прошла акция «Локомотив здоровья»

В течение двух дней сургутяне и гости города могли пройти экспресс-тест на ВИЧ в медпункте железнодорожного вокзала. Все желающие могли сдать тест анонимно, получить до- и послетестовую консультацию и через 15 минут узнать свой ВИЧ-статус. За время работы пункта обследование прошли почти 200 человек. Кроме того, на территории вокзала работали волонтеры-медики движения «Стоп СПИД!» и педагоги-психологи «Центра СПИД», у которых можно было получить достоверную информацию о ВИЧ-инфекции. Как сообщается на сайте городской администрации, всего в акции приняло участие около полутысячи человек.