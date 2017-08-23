Серебренников не признает вину и просит отпустить его

Кирилл Серебренников заявил, что обвинения невероятные и абсурдные. Он объяснил, что не пытается скрыться от следствия и не намерен скрываться в будущем, сообщает «ТАСС».

«У меня нет мотивации убегать куда-то или оказывать давление, потому что с момента обысков я никуда не убегал и всегда по любому звонку следователя являлся на допрос», – сказал он на заседании в Басманном суде

«Конечно, я хочу чтобы меня отпустили, вину не признаю. В данный момент нахожусь в стадии кинопроизводства, ставлю спектакли. Я не собираюсь бежать, с мая месяца являлся на допросы следствия», – добавил режиссер.

«Прошу не применять ко мне меру домашнего ареста. Это не позволяет мне работать. Я невиновный человек. Я честный человек», – цитирует слова Серебренникова издание «Meduza».