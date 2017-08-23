Богатые россияне хранят в офшорах более 75 процентов национального дохода

Национальное бюро экономических исследований США провело исследования, в котором говорится, что офшорный капитал россиян в три раза превышает уровень валютных резервов страны, сообщает «Lenta.ru».

Так по данным исследования, россияне хранят в офшорах сумму, равную 75 процентам валового национального дохода (ВНД). А согласно данным Центробанка объем валютных резервов России составляет почти 350 миллиардов долларов и согласно оценке бюро, в офшорах хранится свыше триллиона долларов.

«То есть объем состояния, хранимого богатыми русскими за рубежом — в Великобритании, Швейцарии, Кипре и других подобных офшорных центрах, — равен активам, хранимым всем населением России внутри страны», — подчеркивают авторы исследования.

Эксперты указывают, что перекос в распределении доходов в России находится на уровне США – 1 процент граждан получают 20-25 процентов всех доходов в стране.

Напомним, что в апреле 2016 года Сергей Меняйло, будучи губернатором Севастополя, заявил о необходимости создания в Крыму зоны повышенной комфортности — подобие офшора — вместо действующей свободной экономической зоны (СЭЗ).