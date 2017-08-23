Сотни людей, желающие поддержать Кирилла Серебренникова, стоят у здания Басманного суда в Москве

К зданию Басманного суда в москве, где рассматривается ходатайство следствия о домашнем аресте режиссера, худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, пришли несколько сотен человек, сообщает «Интерфакс».

У здания собрались люди, желающие поддержать Серебренникова, и журналисты. Людей крайне много, места не хватает на тротуарах и людям приходится выходить на проезжую часть.

«Полиция пока никого не задерживает, но выгоняет тех, кто оказывается на проезжей части», – сообщает «Meduza».

Для обеспечения безопасности на месте работают сотрудники полиции.