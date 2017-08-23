в Сургуте перекроют Пролетарский проспект с 23:00 25.08.2017 до 06:00 28.08.2017

На магистральном водоводе в районе 30-го дома по проспекту Пролетарскому в Сургуте проведут аварийно-восстановительные работы с 23:00 25.08.2017 до 06:00 28.08.2017.

Дорога по проспекту Пролетарскому на участке от улицы Геологической до Югорской будет перекрыта. На сайте сургутской администрации сообщается, что маршрутные автобусы будут двигаться в объезд перекрываемого участка по следующим схемам:

- № 5А – движение по укороченной схеме – при движении от остановочного пункта «ул. Югорская» по ул. Югорской, ул. И. Захарова (остановочный пункт «ул. Школьная») далее по маршруту;

- № 19, № 113 – при движении от остановочного пункта «32 мкр» (чётная сторона) по пр. Пролетарскому, ул. Университетской, ул. И. Захарова, ул. Югорской, далее по маршруту;

- № 24 – при движении от остановочного пункта «м-н «Москва» по пр. Комсомольскому, ул. Югорской, ул. И. Захарова, ул. Университетской ул. И. Каролинского (остановочный пункт «Никольский») далее по маршруту;

- № 69 – при движении от остановочного пункта «пос. Взлётный» (нечётная сторона) по ул. И. Каролинского, ул. Геологической, пр. Комсомольскому, разворот на перекрёстке пр-т Комсомольский – ул. Югорская, остановочный пункт «м-н «Москва», далее по маршруту.

Сургутян просят это учитывать при планировании своих поездок.