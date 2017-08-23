Жителю Белоярского района грозит штраф в размере 40 тыс. рублей за стрельбу в воздух

Суд назначил жителю Белоярского района штраф в размере 40 тысяч рублей, за стрельбу в воздух из травматического пистолета.

ОМВД России по Белоярскому району сообщают, что в мае 2017 года 60-летинй мужчина решил развлечься в кругу друзей и показать им свой пистолет. Он вышел во двор дома и произвел выстрел в воздух, но был замечен очевидцами, которые сообщили об этом в полицию.

В ходе заседания мужчина заявил, что произвел выстрелы воздух необдуманно, ради развлечения и свою вину признает.

На виновника завели административный материал по статье «Стрельба из оружия в населенных пунктах», ему грозит штраф в размере 40 тыс. рублей и конфискация оружия.