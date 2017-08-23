Главной причиной пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги

По предварительным данным, несколько умышленных поджогов стали главной причиной крупного пожара в Ростове-на-Дону, сообщает «ТАСС» со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Источник также отметил, что были звонки в экстренные службы, в которых сообщали о пожарах, возникших по разным адресам.

Напомним, что при пожаре в частном секторе Ростова-на-Дону сгорели 98 жилых домов, 58 человек обратились за медицинской помощью. Пожар удалось ликвидировать только через 18 часов после возгарания.