Главной причиной пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги

По предварительным данным, несколько умышленных поджогов стали главной причиной крупного пожара в Ростове-на-Дону, сообщает «ТАСС» со ссылкой на источника в правоохранительных органах.
Источник также отметил, что были звонки в экстренные службы, в которых сообщали о пожарах, возникших по разным адресам.
Напомним, что при пожаре в частном секторе Ростова-на-Дону сгорели 98 жилых домов, 58 человек обратились за медицинской помощью. Пожар удалось ликвидировать только через 18 часов после возгарания.
Чему учиться сегодня, чтобы преуспеть завтра? Гендиректор центра Lingua Раиса Журавлева // ONLINE 25 августа в 15.00