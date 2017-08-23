Россия пятый месяц подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, Китай увеличил импорт нефти из России в июле 2017 года на 54, 1 процента (по сравнению с предыдущим годом) до – 4,97 миллионов тонн, сообщают «Ведомости».

Таким образом, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Однако КНР сократила закупки российской нефти по сравнению с июнем, когда они составляли 5,22 миллионов тон.

Стоит отметить, что КНР является вторым по величине импортером нефти в мире после США.