На Change.org появилась петиция в поддержку Серебренникова. Более 12 тысяч человек уже подписались

На сайте Change.org создали петицию с требованиями прекратить уголовное преследование режиссёра Кирилла Серебренникова, задержанного накануне по делу о крупном мошенничестве, сообщает «Интерфакс».

Петицию уже подписали более 12 тысяч человек.

«Мы требуем прекратить уголовное преследование Кирилла Серебренникова и его команды по политическим мотивам. Деятели искусства должны иметь право свободно высказывать свое мнение. Оно гарантировано им Конституцией нашей страны, – говорится в петиции. – Органы правопорядка и следствия не должны превращаться в дубинку для устрашения несогласных с политикой властей. Прекратите политическое преследование Кирилла Серебренникова».

«Серебренников — один из самых известных и востребованных театральных режиссеров России... Его обвиняют в том, что он расхитил средства, выделенные на создание спектаклей, которые были благополучно поставлены, прошли на сцене с большим успехом и стали участниками и призерами престижных международных и российских фестивалей», – пишут авторы петиции.

Напомним, что задержанному по делу «Седьмой студии» Кириллу Серебренникову предъявили обвинения в хищении 68 миллионов рублей