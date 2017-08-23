Уралавтодор досрочно завершил ремонт на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

На автомобильной дороге федерального значения Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск досрочно введен в эксплуатацию ремонтируемый участок. На 13-километровом участке были закончены работы по устранению слоев изношенного асфальта.

Как сообщили ФКУ «Уралуправтодор», подрядчиком выступила компания «СибАгро», сотрудники которой провели комплекс мероприятий, в том числе сняли старое покрытие, залатали трещины в асфальтобетонном покрытии, положили новый слой асфальта, а также укрепили обочины.

Следует отметить, что объект сдан на полтора месяца раньше срока. Благодаря этому северяне, отправляясь в путешествие или возвращаясь домой могли не испытывать особого дискомфорта.