​Россия готовит ответные меры на санкции США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия начала готовит ответные меры из-за расширения санкций США, сообщает «РБК».

«Приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер», — сказал он. Также он отметил, что США идет по пути Барака Обамы «на последовательный развал двусторонних отношений». А на фоне таких действий, заявления представителей США стабилизировать отношения между Москвой и Вашингтоном звучат «неубедительно».

«За последние годы Вашингтон «по идее» должен был бы усвоить, что для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают», — сказал заместитель министра иностранных дел.

Рябков выразил надежду, что «голос разума рано или поздно возобладает» и США поймут, что «раскручивание санкционной спирали» пагубно и бесперспективно.

Напомним, что 22 августа США ввели санкции против российской компании «Гефест» и против россиян Ирины Хуиш, Рубена Киракосяна, Михаила Писклинина и Андрея Сербина. США считает, что они причастны к помощи лицам и компаниями, в отношении которых были введены ограничения США из-за ракетной программы КНДР.