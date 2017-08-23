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Серебренников заявил, что не причастен к финансово-хозяйственным решениям «Седьмой студии»

Режиссер Кирилл Серебренников, сообщил следователям, что не занимался финансовыми вопросами компании, сообщает «Meduza» со ссылкой на издание «Коммерсант».

Он дал показания, согласно которым, все финансово-хозяйственные решения в «Седьмой студии» принимали Юрий Итин, Алексей Малобродский и Нина Масляева. А также сообщил, что занимал пост худрука «Седьмой Студии» и не имел отношения к деньгам и финансовой отчетности.

«Я вообще в этом плохо разбираюсь», — отметил он.

«Как полагает следствие, выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно в период с 2011 по 2014 год разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости», — говорится в заявлении представителя СКР.

Напомним, что задержанному по делу «Седьмой студии» Кириллу Серебренникову предъявили обвинения в хищении 68 миллионов рублей


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Сегодня в 11:41, просмотров: 115, комментариев: 0


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