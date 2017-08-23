Администрация США хочет отказаться от продуктов «Лаборатории Касперского»

Координатор по кибербезопасности Белого дома Роб Джойс обеспокоен тем, что США продолжают пользоваться продуктами «Лаборатории Касперского». В правительстве уверены, что у компании тесные связи с Кремлем и рекомендуют отказаться от ее программ, сообщают «Ведомости».

Стоит отметить, что на уровне администрации штатов программы продолжают активно пользоваться продуктами «Лаборатории Касперского» не смотря на то, что администрация президента США в июле запретила федеральным ведомствам использование этой продукции.

Джойс заявил, что своей семье он также не посоветовал бы использовать эту продукцию. «Существует связь между Касперском и российской разведкой, и я абсолютно уверен, что российская разведка захочет использовать эту связь в своих интересах», - приводит телеканал CBSмнение бывшего заместителя директора ЦРУ.