В Ханты-Мансийске пройдет конференция по экологической безопасности

В Ханты-Мансийске 24-25 августа 2017 г. начнет свою работу конференция «Экологическая безопасность объектов нефтегазового комплекса Уральского федерального округа. Опыт и перспективы применения газомоторного топлива». Она состоится при участии полномочного представителя президента РФ в УрФО Игоря Холманских, губернатора Югры Натальи Комаровой и главы Ространснадзора Виктора Басаргина.

Основные участники конференции - представители федеральных органов государственной власти (центральный аппарат Росприроднадзора, Управления Росприроднадзора по УрФО, Ростехнадзора, Ространснадзора, Роснедра) и их территориальные подразделения, представители исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, представители нефтегазовых, автотранспортных компаний Урала и общественных организаций в сфере экологии.

Конференция будет работать два дня, в ходе которых участники обсудят вопросы соблюдения экобаланса на территории УрФО. Игорь Холманских и Наталья Комарова проведут отдельные рабочие совещания.

Второй день конференции предполагает обсуждение перспектив и практики применения газомоторной техники в Российской Федерации и Уральском федеральном округе в частности.

Итогом двухдневной работы станет принятие единой резолюции конференции, определяющей дальнейшие направления работы участников в части соблюдения экобаланса на территории Урала.