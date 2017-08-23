Нижневартовск примет этап Кубка России по волейболу

В столице Самотлора - Нижневартовске с 27 августа по 3 сентября пройдут матчи предварительного этапа Кубка России по волейболу. На протяжении всей недели в Зале международных встреч спортсмены четырех волейбольных клубов - «Динамо» (Москва), «Ярославич» (Ярославская область), «Грозный» (Республика Чечня) и «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) будут сражаться за престижный Российский трофей.
В преддверии игр 23 августа организаторы соревнований планируют провести пресс-конференцию, посвященную открытию нового сезона в суперлиге и старту Кубка России. На вопросы СМИ, в пресс-центре волейбольного клуба «Самотлор» ответят директор центра олимпийской подготовки «Самотлор» Алексей Березин, главный тренер команды «Югра-Самотлор» Юрий Мельничук и капитан «Югры-Самотлора» Виктор Сысоев.
Болельщики могут посетить все матчи турниров совершенно бесплатно, а также следить за играми в режиме он-лайн.
После турнира в Нижневартовске, волейбольный спорт переместиться в окружную столицу, где с 4 по 10 сентября сильнейшие молодежные команды азиатской части России поборются за Кубок Сибири и Дальнего Востока.
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУБКА РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ:
28 августа (понедельник)
16:00 «Динамо» — «Грозный»
18:30 «Югра-Самотлор» — «Ярославич»
29 августа (вторник)
16:00 «Грозный» — «Ярославич»
18:30 «Динамо» — «Югра-Самотлор»
30 августа (среда)
16:00 «Ярославич» — «Динамо»
18:30 «Югра-Самотлор» — «Грозный»
01 сентября (пятница)
16:00 «Грозный» — «Динамо»
18:30 «Ярославич» — «Югра-Самотлор»
02 сентября (суббота)
16:00 «Ярославич» — «Грозный»
18:30 «Югра-Самотлор» — «Динамо»
03 сентября (воскресенье)
12:00 «Динамо» — «Ярославич»
14:00 «Грозный» — «Югра-Самотлор»
Чему учиться сегодня, чтобы преуспеть завтра? Гендиректор центра Lingua Раиса Журавлева // ONLINE 25 августа в 15.00