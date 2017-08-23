Почти тысяча человек прошли экспресс-тестирование на ВИЧ в Нижневартовске

В Нижневартовске завершилась Всероссийская акция по тестированию на ВИЧ, которую проводит Минздрав России совместно с ОАО «Российские железные дороги».

В ее рамках любой житель Нижневартовска смог беспрепятственно воспользоваться возможностью пройти тест на ВИЧ - быстро, бесплатно и анонимно. Экспресс-тестирование включает обязательное дотестовое и послетестовое консультирование.

Для этого достаточно было сдать кровь в медицинском кабинете, который располагался на городском железнодорожном вокзале с 21 по 22 августа. Результат готов в течение 15 минут. Так же на привокзальной площади и перроне работали волонтеры.

По информации окружного департамента здравоохранения, за два дня акции прошли тестирование 997 человек, 10 из них впервые узнали о своем заболевании (из них двое приезжие).