В Сургуте продолжается строительство армянской церкви

В Сургуте полным ходом идет строительство храма Святого Григория Просветителя Армянской апостольской церкви. Начало было положено в прошлом году, тогда же был установлен хачкар – поклонный крест. Для этого в Сургут специально прибыла делегация Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви во главе с архиепископом Езрасом. В настоящее время строители возвели цокольный этаж, колонны и накануне приступили к укладке стен храма.

Работы ведутся неспешно, как и все христианские церкви, армянскую возводят на пожертвования верующих. Тем не менее, староста местной религиозной организации, настоятель храма Святого Григория Просветителя Армянской апостольской церкви в Сургуте Карапет Костанян отмечает, что строительство храма на сегодняшний день идет даже с небольшим опережением.

«Сегодня в Сургуте проживает достаточно большое количество армян, а по неофициальной статистике, где бы мы ни проживали, если количество армян превышает две тысячи человек – начинается строительство церкви (улыбается). В Сургуте, по нашим подсчетам, сегодня проживают более трех тысяч армян. И практически каждый вносит свою лепту в благое дело. Причем не только армяне – нам помогают и русские, и белорусы, и украинцы, и казахи, и татары, и чеченцы, и евреи - всего более трехсот жертвователей! – рассказывает настоятель храма. - Кто-то вносит деньгами, кто-то предоставляет тяжелую спецтехнику, кто-то - строительные материалы – от цемента до песка и гравия. Мы благодарны каждому и ценим самую малую лепту, у нас каждая копейка на счету, контролируется ревизионной комиссией, все абсолютно прозрачно и открыто. Буквально на днях мы завезли три вагона кирпича, и строители приступили к возведению стен церкви. На этот год кирпича достаточно, но, чтобы полностью построить стены, нужно десять вагонов кирпича. Думаю, на следующий год мы сможем получить его в полном объеме».

Община планирует построить храм за пять лет. Кроме того, на выделенной территории будет функционировать культурно-учебный центр, в состав которого войдут воскресная школа, библиотека, трапезная. Полностью комплекс будет достроен через семь-восемь лет.

Поддержать строительство храма можно, перечислив денежные средства на расчетный счет Благотворительного фонда содействия строительству «Святой Григорий Просветитель».

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