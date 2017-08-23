Банки будут обязаны уведомлять клиентов о балансе в каждом уведомлении о совершенных операциях

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому банки будут обязаны информировать заемщиков о задолженности и об остатке лимита кредитования в каждом уведомлении о совершенных операциях. Документ уже поддержан Банком России, сообщает «РБК».

Автор инициативы, глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что идея ввести систему дополнительных оповещений возникла в рамках борьбы с закредитованностью населения.

«Видя на счете определенную сумму, клиент банка не понимает, что это овердрафт (краткосрочный кредит по зарплатной карте, как правило, в размере одного или двух окладов клиента, который может предоставить банк в случае отсутствия средств на карте. — РБК). Люди, заблуждаясь, используют деньги банка, за которые потом вынуждены платить проценты, и попадают в кредитную кабалу», — подчеркнул собеседник издания.

Однако банкиры скептически отнеслись к предложению законодателей. Директор департамента по развитию кредитных банковских продуктов «Ренессанс Кредит» Дмитрий Курганов заявил, что банки по своей инициативе информируют заемщика о начале использования денежных средств за счет овердрафта.

Зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко пояснил, что такие нововведения потребуют временных и финансовых затрат. При этом отмечает, что пользы для клиентов банка от этого не будет, поскольку «заемщики редко размещают свои средства на счете кредитных карт».

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов отметил, что введение таких норм будет способствовать повышению финансовой грамотности населения.

Напомним, что просроченная задолженность жителей регионов тюменской «матрешки» перед банками к 1 апреля увеличилась на 4,5 процента до 30,1 млрд рублей.