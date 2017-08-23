Югра примет «Библиокараван»

В Югре пройдет форум библиотекарей «Библиокараван». Он проводится в России с 2001 года и является самым масштабным из профессиональных конвентов библиотекарей страны. Второй раз съезд специалистов библиотечной системы доверили принять Югре. Предыдущее мероприятие прошло в 2005 году.

С 4 по 9 сентября в пяти муниципалитетах региона пройдут различные семинары. Главная тема грядущего форума - «Игрофикация библиотечной деятельности». Югорчане представят гостям свои практикумы по работе с детьми и подростками, современные технологии, в том числе роботов, а также расскажут о новых проектах, которые реализуются на территории округа. Отдельный блок программы в Сургуте будет посвящен правилам работы с персоналом. Для участников проведут обучающий семинар по использованию интерактивных практик в библиотечном деле. В Сургуте «Библиокараван» разместится на площадках центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина и Центральной детской библиотеки.