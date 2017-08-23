«Яндекс» запускает новый алгоритм поиска информации, который будет понимать смысл страниц и запросов

Компания «Яндекс» сообщила, о запуске новой версии поисковиков, алгоритм при помощи которого будет работать поисковик называется «Королев», сообщает «Meduza».

Таким образом, новая версия поисковика при помощи нейронной сети будет искать информацию не только по ключевым словам, а еще и по смыслу.

«Это позволяет поиску с высокой точностью отвечать на редкие и сложные вопросы», — сказано в пресс-релизе компании.

«Кроме того, новый алгоритм не только сравнивает текст веб-страницы с поисковым запросом, но и обращает внимание на другие запросы, по которым люди приходят на эту страницу. Так можно установить дополнительные смысловые связи», — рассказали в «Яндексе».

Необходимость в новом поиске в «Яндексе» объясняют тем, что «один и тот же смысл можно выразить разными словами» и искомая страница «может не содержать всех слов из запроса, но тем не менее очень хорошо на него отвечать».

Справочно: Эффект «Королёва» – Умение понимать смысл особенно полезно при обработке редких и необычных запросов — когда люди пытаются описать своими словами свойства того или иного объекта и ожидают, что поиск подскажет его название: [картина где небо закручивается] или [ленивая кошка из монголии].