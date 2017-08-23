В Сургуте проведут третий этап противоклещевой обработки

В Сургуте на территории городских лесов, кладбищ, а также в парках и скверах будет проведен третий этап акарицидной обработки.
График проведения акарицидной обработки на территории г. Сургута (3 этап):
|24.08
|Парк "За Саймой" и "Ботанический Сад"
|24.08
|Парк "Кедровый Лог"
|24.08
|Водохранилище на реке Сайма (3 рукава)
|25.08
|Земельный участок под сквер в 27 микрорайоне
|24.08
|Земельный участок под парк в 43 микрорайоне
|25.08
|Земельный участок под сквер по улице Магистральной
|26.08
|Земельный участок под сквер в мкр. 24
|26.08
|Земельный участок под сквер по ул. Мечникова, 5А
|26.08
|Земельный участок под сквер в мкр. 11Б
|26.08
|Земельный участок под сквер в мкр. 11Б
|27.08
|Земельный участок под сквер по улице Грибоедова
|27.08
|Земельный участок под сквер по улице Студенческой
|26.08
|Земельный участок под сквер, за административным зданием по улице Восход, 4
|27.08
|Сквер «Аллея газовиков»
|27.08
|Земельный участок под парк в микрорайоне № 37
|28.08
|Квартал № 2 (в районе СПК №34 "Авиатор")
|27.08
|Квартал № 112 (с западной стороны п. Снежный)
|27.08
|Кварталы № 113, 114 (с северной и южной стороны п. Снежный)
|28.08
|Кварталы № 56,73 (с южной стороны Аэропорта и в районе СНТ "Чистые пруды")
|29.08
|Кварталы № 45, 57 (в районе СОК № 42 "Ягодное" )
|29.08
|Кварталы № 47,58 (в районе СТ "Лайнер")
|29.08
|Кварталы № 94,95 (в районе СНТ №70 "Рассвет")
|29.08
|Кварталы № 55, 69 (от СТ №20 "Магистраль" до СОТ №35 "Дзержинец" )
|28.08
|Чернореченское кладбище 1-2 очередь
|28.08
|Чернореченское кладбище - 3 очередь
Управление по природопользованию и экологии Администрации города рекомендует воздержаться от посещения вышеуказанных объектов в течении трех дней с момента обработки.
Чему учиться сегодня, чтобы преуспеть завтра? Гендиректор центра Lingua Раиса Журавлева // ONLINE 25 августа в 15.00