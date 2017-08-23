В Сургуте проведут третий этап противоклещевой обработки

В Сургуте на территории городских лесов, кладбищ, а также в парках и скверах будет проведен третий этап акарицидной обработки.

График проведения акарицидной обработки на территории г. Сургута (3 этап):

24.08 Парк "За Саймой" и "Ботанический Сад" 24.08 Парк "Кедровый Лог" 24.08 Водохранилище на реке Сайма (3 рукава) 25.08 Земельный участок под сквер в 27 микрорайоне 24.08 Земельный участок под парк в 43 микрорайоне 25.08 Земельный участок под сквер по улице Магистральной 26.08 Земельный участок под сквер в мкр. 24 26.08 Земельный участок под сквер по ул. Мечникова, 5А 26.08 Земельный участок под сквер в мкр. 11Б 26.08 Земельный участок под сквер в мкр. 11Б 27.08 Земельный участок под сквер по улице Грибоедова 27.08 Земельный участок под сквер по улице Студенческой 26.08 Земельный участок под сквер, за административным зданием по улице Восход, 4 27.08 Сквер «Аллея газовиков» 27.08 Земельный участок под парк в микрорайоне № 37 28.08 Квартал № 2 (в районе СПК №34 "Авиатор") 27.08 Квартал № 112 (с западной стороны п. Снежный) 27.08 Кварталы № 113, 114 (с северной и южной стороны п. Снежный) 28.08 Кварталы № 56,73 (с южной стороны Аэропорта и в районе СНТ "Чистые пруды") 29.08 Кварталы № 45, 57 (в районе СОК № 42 "Ягодное" ) 29.08 Кварталы № 47,58 (в районе СТ "Лайнер") 29.08 Кварталы № 94,95 (в районе СНТ №70 "Рассвет") 29.08 Кварталы № 55, 69 (от СТ №20 "Магистраль" до СОТ №35 "Дзержинец" ) 28.08 Чернореченское кладбище 1-2 очередь 28.08 Чернореченское кладбище - 3 очередь

Управление по природопользованию и экологии Администрации города рекомендует воздержаться от посещения вышеуказанных объектов в течении трех дней с момента обработки.