Чиновники Сургута не считают, что выход сотен муниципальных служащих на субботник как-то повлиял на работу администрации

Не так давно мы публиковали материал, в котором сообщали, что выход чиновников на субботник 4 августа в рабочее время – могло быть нарушением трудового законодательства и неэффективным использованием ресурсов администрации. Однако отдельные чиновники города, которые взялись отвечать на запрос редакции СИА-ПРЕСС, так не считают. В очередной раз нам пришел довольно обтекаемый ответ, подготовленный правовым управлением и управлением по природопользованию и экологии.

Так, например, на вполне конкретный вопрос редакции «Сколько сотрудников администрации приняли участие в субботнике?» нам ответили так: «В субботнике приняли участие около 350 человек, включая 30 организаций и предприятий города, сотрудники структурных подразделений Администрации города».

Подсчитать, сколько чиновников отсутствовало на рабочем месте под предлогом участия в субботнике, видимо, не представилось возможным.

«На каком основании (документ) в рабочее время сотрудники администрации занимались уборкой травы?» – спрашиваем мы. Ответ: «Общегородской субботник, состоявшийся 04.08.2017 в 16.00, был организован в соответствии с постановлением Администрации города от 08.09.2016 № 6718 «О проведении Года экологии в 2017 году на территории города Сургута». В рамках данного мероприятия осуществлялась уборка скошенной газонной травы на улицах: Республики, Гагарина и Энгельса».

Какая предусмотрительность: в сентябре 2016 года знать, что в начале августа нужно будет выйти и убрать состриженную (простите, «скошенную») траву на конкретных улицах.

«Учитывая общественную и социальную значимость общегородского мероприятия, работники Администрации города приняли участие в субботнике на добровольной основе, по согласованию с руководителями структурных подразделений. При этом их участие не отразилось на деятельности Администрации города, так как основная часть сотрудников находилась на рабочих местах».

Видимо, только редакции и нашим экспертам кажется странным, что выход сотни-другой (предположительно, ведь нам не говорят, сколько именно) муниципальных служащих в рабочее время на субботник никак не повлиял на работу администрации.

Кстати, наш вопрос: «Почему субботник был запланирован на рабочее время, а не в вечернее или выходные?» чиновники вообще проигнорировали.