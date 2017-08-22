Российские туристы не хотят отдыхать без интернета и алкоголя

Почти треть российских туристов не могут обойтись на отдыхе без интернета, передает Lenta.ruрезультаты опроса, проведенный Turizm.ru.

По его результатам, 27 процентов участников заявили, что не мыслят отпуск без доступа к сети. Кроме того, 14 процентам путешественников необходим алкоголь.

Также выяснилось, что 12 процентам на отдыхе нужен фен, 8 процентам — автомобиль, а 6 процентам — утюг. В то же время 30 процентов респондентов признались, что во время отпуска им ничего не требуется.

Опрос был проведен в период с 25 июля по 14 августа. Число принявших участие в исследовании граждан не уточняется.