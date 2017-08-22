Террористы планировали более масштабные атаки в Каталонии

Один из задержанных по подозрению в причастности к терактам в Барселоне и Камбрильсе рассказал, что террористическая ячейка планировала более масштабные атаки, передает Reuters со ссылкой на источник в суде.

По словам источника, планировались крупные теракты с применением взрывчатых веществ.

Вечером 17 августа автомобиль въехал в толпу людей на улице Ла Рамбла в центре Барселоны, в результате теракта погибли 14 человек, более 130 пострадали. В ночь на 18 августа еще один теракт был совершен в Камбрильсе.